الاتحاد الهولندي يدعم الأندية المتضررة من كورونا بـ 11 مليون يورو

المصدر: أمستردام - د ب أ

رصد الاتحاد الهولندي لكرة القدم ولاعبو ولاعبات المنتخبات الهولندية مع الراعي الرئيسي (بنك آي إن جي) نحو 11 مليون يورو (9ر11 مليون دولار) لدعم الأندية الهولندية المتضررة من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد الهولندي للعبة في بيان يوم الاثنين أن المساعدات المرصودة تتضمن تبرعات مالية وإجراءات لمساعدة الأندية المحترفة والهاوية في هولندا.كما دعا الاتحاد إلى ضرورة التكافل بين الأندية.

وأشار الاتحاد: كل الأندية مطلوبة لتقديم كرة قدم جذابة وبطولات قوية.

وعلق فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الهولندي، قائلا : نلعب في كل أنحاء العالم ، وفي أكبر الاستادات. أكبر المباريات وأفضل الدوريات. ولكن لا ننسى أبدا أين بدأنا. أنديتنا القديمة للهواة".

وقالت ساري فان فينندال قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم النسائية : أشعر بالسعادة لأننا نستطيع أن نؤدي دورنا".

وتوقفت منافسات الدوري الهولندي حتى أول يونيو المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.