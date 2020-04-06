دي يونغ "غير مقتنع" بمستواه مع برشلونة

اعترف الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين بأنه يشعر بالسعادة للدقائق التي لعبها مع برشلونة في الموسم الحالي بيد أنه أكد بعدم اقتناعه بالأداء الذي قدمه حتى الآن.



وأوضح دي يونغ في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس": أشعر بالسعادة بالفترات التي لعبتها مع برشلونة هذا الموسم ولكنني أعتقد أنني أستطيع تقديم مستويات أفضل. قدمت مباريات جيدة وأخرى أقل في المستوى. لا أقول إنني قدمت مباريات سيئة للغاية ولكنني أستطيع تقديم ما هو أفضل. لست مقتنعا بشكل تام بما قدمته، لقد لعبت فترات كبيرة مع الفريق وأشعر بالسعادة لهذا لأنه الموسم الأول لي مع هذا الفريق العظيم.

ورغم هذا ، يرى دي يونغ مستقبله مع الفريق إيجابيا سواء فيما تبقى من الموسم الحالي أو في المواسم المقبلة، وأضاف: أفضل مبارياتي لم تأت بعد. ولكن ربما كانت أفضل مبارياتي مع الفريق حتى الآن هي المباراة التي خضتها أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال الأوروبي. في إشارة إلى المباراة التي فاز فيها برشلونة 3 - 1 على دورتموند في 27 نوفمبر 2019 .



ويتواجد دي يونغ (22 عاماً) حاليا في هولندا إذ استطاع مغادرة برشلونة قبل عملية الحظر، وأضاف: إنني في هولندا. لا يمكن أن نقول إن الوضع هنا أفضل ، ولكنه ليس حرجا مثلما هو الحال في إسبانيا، يمكننا النزول إلى الشارع للسير أو الركض. ولهذا قد يكون هنا الحال أفضل. لحسن الحظ أنني حضرت إلى هولندا قبل الحظر التام.