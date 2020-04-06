فان ديك: أريد أن أكون أسطورة في ليفربول

أبدى الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في أن يصبح أحد أساطير ناديه، بعدما قضى ثلاثة مواسم حتى الآن حقق خلالها ثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال فان دايك في حوار لصحيفة "سبورت" الإسبانية :أتمنى أن يتذكرني الناس كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع.

وأضاف :نحن لا نعاني من نقص في شيء، ولدينا كل الأدوات الضرورية للنجاح، مدرب نعرفه جيدا، قائمة متنوعة من اللاعبين، وأسلوب لعب يضمن الانتصارات، وملعب به مشجعون مخلصون.

وتابع فان ديك: أريد أن أكون واحدا من اللاعبين الذين يعودون مجددا لملعب أنفيلد بعد الاعتزال، أنا أرى العديد من أساطير الفريق حينما يأتون إلى الملعب لمشاهدة المباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبيرة.

وبسؤاله عن بدايته مع مركز المدافع قال فان ديك :حينما كنت في السادسة عشر من عمري، كنت ظهيرا أيمن مع فريق جرونينجن، لم أكن جيدا بشكل كافي للعب كمدافع، لم أتشكل نهائيا كلاعب إلا عندما انضممت لفريق تحت 19 عاما، وأصبحت قائدا للفريق.

وأضاف :في بعض الأوقات كنت ألعب كظهير، وأحيانا في وسط الملعب، منذ ذلك الوقت كل شيء كان يتغير إلى الأفضل، مع وصولي لفريق تحت 23 عاما، الأمور جرت بسرعة.

وانضم فان ديك إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي في يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.