كلوزه يقترب من منصب "مساعد مدرب" لبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم يدرس ترقية ميروسلاف كلوزه ليصبح مساعدا للمدير الفني للفريق، هانزي فليك.

يذكر أن كلوزه، نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق، يتولى تدريب فريق تحت 17 في النادي البافاري في الوقت الراهن، وسينتهي عقده الحالي بحلول نهاية يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين أن كلوزه "41 عاما" مرشح واعد لمنصب مساعد المدير الفني للفريق الأول في بايرن ميونخ، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل خيارا جادا بالنسبة لكلوزه، لكنها لفتت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.

ويعرف فليك، الذي جدد عقده مع بايرن حتى صيف 2023، وكلوزه من خلال فترة تواجدهما المشتركة في المنتخب الألماني، حيث أسهم هداف المانشافت ومساعد المدير الفني يوأخيم لوف في فوز المنتخب الألماني بكأس العالم عام 2014.

كان فليك "55 عاما" صرح في مقابلة في مارس الماضي بأن كلوزه دائما ما يمثل موضوعا مطروحا بالنسبة له في خططه بالنسبة لبايرن.