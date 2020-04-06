مدافع مانشستر سيتي في ورطة لمخالفة إجراءات العزل

يواجه كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إجراءات انضباطية من ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ذكرت صحيفة "ذا صن" أنه خالف إجراءات العزل العام في بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا واستضاف حفلا في منزله.

وقالت الصحيفة إن لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره "29 عاما"، وجه الدعوة إلى فتاتين لحفل في منزله منذ أيام قبل أن يطالب الناس بعدها على "تويتر" بتنفيذ تعليمات الحكومة في التباعد الاجتماعي.

واعتذر ووكر عن تصرفه في بيان بالصحيفة البريطانية الشهيرة يوم الأحد وقال إنه خذل عائلته وأصدقاءه وناديه والمشجعين والعامة.

وقال سيتي في بيان نشرته وسائل إعلام : يدرك مانشستر سيتي ما نشر في صحيفة شعبية بخصوص الحياة الشخصية لكايل ووكر والمتعلقة بمخالفة إجراءات العزل العام في بريطانيا وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف : لاعب كرة القدم هو مثال يحتذى، ويحاول العاملون لدينا واللاعبون دعم هذه الجهود الهائلة من خدمة الصحة الوطنية وباقي العاملين في مكافحة كوفيد-19 بأي طريقة يمكنهم فعلها.

وتابع : تصرفات كايل في هذا الشأن تتناقض مع هذه الجهود. نحن محبطون للاستماع إلى هذه الادعاءات، وتابعنا بيان كايل السريع والاعتذار وسنتصرف وفقا للإجراءات الانضباطية الداخلية في الأيام المقبلة.

وأصيب أكثر من مليون شخص بالعدوى من فيروس كورونا بينما توفي أكثر من 65 ألف وفقا لإحصاءات "رويترز".