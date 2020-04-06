مدافع مانشستر يونايتد يطالب بإلغاء الموسم

قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد، إن موسم 2019-2020 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يلغى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدوري الممتاز الأسبوع الماضي أن الموسم الحالي، الذي كان موقوفا حتى 30 أبريل في البداية، لن يستأنف في بداية مايو وسيعود فقط عند استقرار الأوضاع.

وكان ليفربول المتصدر بحاجة إلى ست نقاط ليضمن التتويج باللقب بينما لم تحسم معركة المراكز الأوروبية والهبوط مع تبقي تسع مباريات مما يثير أسئلة حول كيفية تحديد هذه الأمور إذا لم يستأنف

الموسم.

وقال شو خلال مسابقة الكترونية لجمع التبرعات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عبر منصة تويتش: يجب أن يلغى الموسم وأن يبدأ من جديد. إذا لم يكن بالإمكان استئناف الدوري فيجب أن يعتبر لاغيا.

وشارك شو في لعبة الكترونية لكرة القدم مع غاريث بيل وباولو ديبالا ودومينيك كالفرت-لوين وجوردان بيكفورد وروبن لوفتوس-تشيك وجمعت المسابقة 17 ألف جنيه إسترليني (20920 دولارا) تبرعات إلكترونية.

وفكرت بعض أندية الدوري الممتاز في إكمال الموسم بخوض مباريات بدون جماهير لكن شو لا يدعم هذا المقترح.

وقال شو (24 عاما): الجمهور مهم وندرك هذه الحقيقة بشكل أكبر الآن. اعتقد أن الرياضة للجماهير حقا وفي غيابهم لن يكون من المناسب اللعب.

وكان يونايتد يبتعد بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل توقف الموسم.