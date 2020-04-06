وست هام يتواصل مع وكيل سانشيز

ذكر تقرير إخباري يوم الاثنين أن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم تواصل مع وكيل اللاعب أليكسيس سانشيز تمهيدا للتقدم بعرض محتمل لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتوقع رحيل اللاعب التشيلي عن مانشستر يونايتد.

ويتواجد سانشيز ضمن صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد إعارة من مانشستر يونايتد، لكنه وجد صعوبة في ترك بصمة بارزة في إيطاليا في ظل مشكلات الإصابة المتكررة.

وشارك سانشيز "31 عاما" في 15 مباراة فقط مع إنتر ميلان تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، سجل خلالها هدفا واحدا، ولم يبد إنتر ميلان رغبة في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه عقب نهاية الموسم، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" يوم الاثنين.

وذكر موقع "إف.سي.إنتر نيوز" أن إنتر ميلان لا يمكن أن يتجه للتعاقد النهائي مع سانشيز الذي يبلغ راتبه السنوي 6ر10 مليون جنيه إسترليني.

وفي ظل عدم استعداد مانشستر يونايتد لإبقاء اللاعب أيضا، يتوقع أن ينضم سانشيز لفريق جديد بحلول سوق الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن وست هام أجرى اتصالا مع فيرناندو فيليسيفيتش وكيل سانشيز للحصول على معلومات بشأن إمكانية التعاقد معه.

وتجدر الإشارة إلى أن الراتب الأسبوعي لسانشيز في مانشستر يونايتد بلغ 400 ألف إسترليني، ولا يرجح أن يقدم ويستهام الشيء نفسه وهو ما يرجح أن اللاعب سيكون مضطرا لتخفيض متطلباته المالية.