الاتحاد البرازيلي يدعم الأندية المتضررة من كورونا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية إنه سيمنح 140 نادياً في الدرجات الأدنى من الدوري ودوري السيدات مساعدة مالية تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا.



وسيوزع الاتحاد البرازيلي 19 مليون ريال برازيلي (3.6 مليون دولار) على 88 ناديا في الدرجتين الثالثة والرابعة في دوري الرجال و52 فريقا في أول درجتين بدوري السيدات.



وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي: نمر بأزمة عالمية لا سابق لها ولا يمكن حتى الآن حساب تبعاتها، وبالتالي هناك ضرورة للتصرف بمسؤولية. هدفنا بهذه الإجراءات هو توفير مساعدة مباشرة وفورية.



وسيحصل كل ناد في الدرجة الثالثة على 200 ألف ريال (37800 دولار)، بينما يحصل 68 ناديا في الدرجة الرابعة على 120 ألف ريال.



وسيمنح الاتحاد البرازيلي 120 ألف ريال لكل فريق في الدرجة الأولى بدوري السيدات و50 ألف ريال لبقية الفرق وعددها 36 في الدرجة الثانية.



وسيحصل كل اتحاد ولاية عضو في الاتحاد البرازيلي على 120 ألف ريال. وحصلت الأندية المنافسة في الدرجة الثانية بالفعل على دفعات مقدمة من إيراداتها المتوقعة من صفقة بث تلفزيوني تبلغ 600 ألف ريال لكل ناد.



وسيعفي الاتحاد البرازيلي كل الأندية من رسوم تدفعها في المعتاد على الانتقالات وقيد اللاعبين، ورغم أن الدوري في البرازيل لن يبدأ قبل مايو أيار، فإن بطولات الولايات المهمة تم إيقافها الشهر الماضي بسبب مخاوف من كوفيد-19.



وحتى يوم الاثنين سجلت البرازيل 12056 إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 553 وفاة.