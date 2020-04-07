الاتحاد الهولندي يرغب في استئناف الموسم دون جمهور

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعتزم استئناف الموسم المتوقف حاليا في أرفع درجتين في 19 يونيو بدون حضور جماهير للمباريات بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.



وعبر المسؤولون عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات في منتصف مايو شريطة موافقة الحكومة وسط القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص في البلاد.



وسيتماشى هذا القرار مع رغبات الاتحاد الأوروبي (يويفا) الذي يأمل أن تستكمل كل مسابقات الدوري المحلي الموسم حتى لو امتد لعدة شهور أخرى رغم أن بعض الأندية الهولندية الكبرى ترغب في إلغاء المباريات المتبقية من الموسم مثلما فعلت بلجيكا المجاورة.



ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي الاتحاد الهولندي للتعليق على التقارير التي ذكرت أن مباريات الدوري سيتم استئنافها بالكامل في الجولة التي تبدأ من 19 إلى 21 يونيو لكنها ستقام كلها خلف أبواب مغلقة.



ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لكأس هولندا بين فينوورد وأوتريخت وهناك رغبة في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم.



وأعلنت بلجيكا إنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري.