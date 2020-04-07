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رئيس الاتحاد الإنجليزي يحذر من انهيار الأندية

المصدر: لندن - د ب أ
كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي
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حذر غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي، لكرة القدم من انهيار أندية داخل البلاد بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ولم تتوصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين لاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف.

وقال كلاريك في خطاب لمجلس الاتحاد الانجليزي يوم الثلاثاء: تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات الأعمال.

كلمات دالّة

#كورونا, #الاتحاد الإنجليزي

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