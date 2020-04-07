كلوب يختار خليفة محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز استقر على اسم الجناح الإسباني أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون ليكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح أو زميله السنغالي ساديو ماني في حال انتقل أحدهما خارج ملعب "آنفيلد".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الشهيرة إلى أن تراوري (24 عاماً) خطف إعجاب المدرب الألماني يورغن كلوب والذي وضعه خليفة محتملا للنجم المصري وزميله السنغالي في حال رحل أحدهما عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن وولفرهامبتون متمسك بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لتكون ثمن انتقال الجناح السريع والذي ظهر بشكل لافت للأنظار خلال الموسم الحالي، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية منها ريال مدريد وناديه السابق برشلونة.

وسبق أن أعلن كلوب إعجابه بالمهاجم الإسباني مطلع الموسم الحالي، عندما قال في تصريحات إعلامية أنه كان متأكداً بأن تراوري سيصبح نجماً بين لاعبي الدوري الإنجليزي عندما يجد مدرباً يوظفه بالشكل المثالي، وهو ما حدث مع البرتغالي نونو إسبيرتو مدرب وولفرهامبتون الحالي.

وبدأ تراوري مشواره مع الفئات السنية لنادي برشلونة الإسباني، ولعب مباريات قليلة مع الفريق الأول إبان فترة إشراف لويس إنريكي على الفريق، قبل أن ينتقل إلى ميدلزبره الإنجليزي ومنه نحو وولفرهامبتون صيف 2018 لقاء 20 مليون جنيه إسترليني.