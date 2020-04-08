توتنهام يحذر مورينيو ولاعبيه بعد خرق الحجر الصحي

حرص نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على تذكير لاعبيه بأهمية الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانتشرت صور لجوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام خلال قيادته جلسة تدريبية في أحد متنزهات العاصمة البريطانية لندن بمشاركة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول، هم تانجي ندومبيلي ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنون، وأظهر مقطع فيديو، اللاعبين سانشيز وسيسيجنون يركضان إلى جانب بعضهما البعض.

وقال متحدث باسم نادي توتنهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :جرى تذكير جميع لاعبينا بضرورة احترام التباعد الجسدي خلال التدريبات بالخارج. سنواصل تعزيز هذه الرسالة.

وتتوقف جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا حتى مايو المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.