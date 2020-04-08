ريال مدريد يعتزم التعاقد مع موهبة فالنسيا

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اهتماما بضم فيران توريس لاعب فريق فالنسيا الإسباني، حسبما أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية يوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، أن المستوى اللافت الذي قدمه توريس، 20 عاما، هذا الموسم مع فالنسيا دفع إدارة الريال لوضع اللاعب ضمن أهدافها الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان فالنسيا جدد التعاقد مع اللاعب الشاب منذ أكثر من عام، حيث وضع بندا في عقده الجديد يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو، حتى يقطع الطريق أمام أي أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مع انتهاء تعاقد توريس مع فالنسيا في يونيو 2021، فإن النادي الأندلسي يبدو مضطرا لبيع اللاعب هذا الصيف بدلا من خسارته مجانا الصيف المقبل.

وصرح راؤول مونوز، أحد مدربي توريس الأوائل، لراديو (ماركا) "لست متفاجئا على الإطلاق بأن ريال مدريد يريد التعاقد معه، إذا اتخذ هذه الخطوة، فسيعرف كيفية التعامل مع الضغط".