برشلونة يتعاقد مع موهبة سوسييداد

المصدر: برشلونة - د ب أ

ذكرت تقارير صحافية، مساء الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع داني رودريغيز "14 عاما" النجم الواعد في صفوف ريال سوسييداد.

وبحسب صحيفة "داريو سبورت" فإن برشلونة يعتزم ضم اللاعب لقطاعات الناشئين بالنادي تمهيدا للاعتماد عليه في الفريق الأول مستقبلا.

وتردد أن اللاعب حظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رودريغيز فضل في النهاية الانتقال للنادي الكاتالوني.

ويجيد اللاعب الأعسر اللعب في مركز الجناح وفي عدة مراكز في خط الوسط.

من جانبه يسعى سوسييداد لتعويض رحيل رودريغيز عبر التعاقد مع داني دياز النجم الصاعد لراسينغ سانتاندير.