رئيس الاتحاد الألماني يتوقع إفلاس الأندية بسبب كورونا

المصدر: برلين - د ب أ

يتوقع فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تفلس الأندية كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، ولكنه مازال يأمل أن يستكمل الموسم خلف الأبواب المغلقة.

وقال كيلر لإذاعة "فينكس" يوم الخميس :لا أعتقد أن المشهد العام لكرة القدم الألمانية سيكون كما هو بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف : سنفتقد البعض، وأعتقد أنه كلما طالت المدة، كلما شاهدنا إفلاسا في كرة القدم الاحترافية.

وبالنظر إلى أندية البوندسليغا التي تواجه مثل هذا المصير، قال : لا يمكن استبعاد هذا، كلما طالت مدة توقف اللعب، يرجح أننا لسوء الحظ سنصل لهذا السيناريو.

وأضاف : بالتأكيد في الدرجة الثانية، ويبدو الأمر أسوأ في الدرجة الثالث، مشيرا إلى أن أندية الهواة قد تنهار أيضا.

وأشارت مجلة "كيكر" الرياضية الأسبوع الماضي أن أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) وتسعة أندية من الدرجة الثانية قد يشهرون إفلاسهم بحلول يونيو.

وطالب كيلر مساعدة من الولايات الفيدرالية وقال إن كل شيء يعتمد على سرعة استئناف الدوريات الكبرى، حيث ستضمن الأندية دخل كبير من البث التليفزيوني إذا استكمل الموسم.

وأكد مجددا أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة فقط إذا أعطت السلطات المختصة في البلاد الضوء الأخضر لإقامتها.