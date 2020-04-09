رئيس سامبدوريا يرفض فكرة اللعب دون جمهور

قال رئيس سامبدوريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه لا يرى أي منطق في إكمال الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا لو أقيمت المباريات بدون جماهير.

وأضاف ماسيمو فيريرو في مقابلة مع محطة "تلينورد" التلفزيونية : دعونا ننظم أنفسنا لنقول إن البطولة يجب أن تنتهي الآن، يؤلمني قول ذلك إذ أريد استئنافها مرة أخرى لكن بمشاهدة الجماهير تقرع الطبول في ملعبي وهو الأجمل في العالم.

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أنها تريد إكمال الموسم لكن بدون أي إشارة إلى موعد أو إمكانية استئناف الموسم في دولة كانت من بين الأسوأ تأثرا من جائحة فيروس كورونا، ومن المرجح إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

وقال تورينو وبريشيا إنه يجب إلغاء الموسم فيما يعتقد فيورنتينا أنه لا يمكن إكماله.

وتابع فيريرو الذي أقيمت آخر مباريات فريقه بدون جماهير قبل توقف الموسم : أي مباريات يمكن إقامتها بدون تشجيع الجماهير؟. الألم يعتصر قلبي بإقامة المباريات في صمت. كيف يمكن أن أذهب إلى الملعب وأشاهد هذا الخراب.