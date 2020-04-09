رئيس "كونميبول" يطالب فيفا بصندوق دعم عالمي

طلب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" من نظيره الدولي جاني إنفانتينو، إنشاء صندوق دعم عالمي لمساعدة أندية كرة القدم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز لقاء عبر الفيديو مع السويسري إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، "لإيجاد حلول مناسبة متاحة على الفور من أجل مصادقة الأعضاء عليها من دون تأخير إضافي".

وأشارت الرسالة الصادرة عن الاتحاد القاري إلى أن استئناف كرة القدم حول العالم "يتوقف على هذا الدعم في الوقت المناسب".

وكان الاتحاد القاري قد وفّر 75 مليون دولار أميركي للأندية التي خسرت إيراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين.

وقال الاتحاد الدولي في نهاية مارس إنه أنشأ فريق عمل لمعالجة القضايا التي تسبب بها وباء كورونا وتقديم مساعدة لكرة القدم العالمية.