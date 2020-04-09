ساوثهامبتون يخفض أجور لاعبيه لحماية موظفي النادي

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، أن النادي اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة تفشي انتشار وباء فيروس كورونا، منها استمرار إيقاف كل الأنشطة، وموافقة الجهاز الفني واللاعبين على تخفيض رواتبهم.

وذكر النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني: تماشيا مع النصائح الحكومية فإنه سيستمر تعليق كافة النشاطات في معسكر ستابليوود وملعب سانت ماري وكل المواقع الأخرى باستثناء الأنشطة الضرورية. وسيتم مراجعة الموقف بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف النادي: وافق مجلس الإدارة، والمدير الفني للفريق الأول، والجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول على تأجيل صرف جزء من رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو للمساعدة في حماية مستقبل النادي، والعاملين به والمجتمع الذي يخدمه.

وأكد ي مكن للنادي التأكيد إنه لن يستخدم مخطط الاحتفاظ بالوظيفة التابع للحكومة خلال أشهر أبريل، مايو ويونيو. وضع مالكا النادي السيد جاو وكاثارينا ليبير تدابير لضمان حصول الموظفين على راتبهم كاملا حتى 30 يونيو.

وأشار النادي إلى أن أي قرار بشأن المستقبل فيما بعد هذا التاريخ سيتم اصداره مبكرا، ولكن عندما يتم التعرف على معلومات إضافية.

وأكد النادي في بيانه أن الجميع سيظل ملتزما تجاه المجتمع، كما تعهد النادي بتقديم دعمه الكامل لمدينة ساوثهامبتون من خلال مؤسسة سانتس الخيرية وتقديم أي مساعدة إضافية ممكنة.

كما طالب النادي كل المرتبطين به وبمدينة ساوثهامبتون أن يستمعوا ويلتزموا بنصائح الحكومة.

واختتم النادي بيانه مؤكدا :في الوقت نفسه، سنواصل إعداد النادي للعودة للملعب والتأكد، عندما تكون الأجواء آمنة، أننا جاهزون للعب.