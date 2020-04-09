قائد بورنموث: هندرسون اقترح فكرة صندوق مواجهة كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

قال سيمون فرانسيس قائد فريق بورنموث إن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول كان وراء اجتماع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبدء إنشاء صندوق خيري لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتحدث هندرسون مع زملائه من قادة الفرق الأخرى بالبطولة العريقة ليخرجوا في النهاية بفكرة لمساعدة العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية في نظام الرعاية الصحية الممول من دافعي الضرائب في بريطانيا.

والتزم أكثر من 150 لاعبًا بالفعل بالاسهام في الصندوق الذي يعمل مع الجمعيات الخيرية الداعمة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لايصال الامال للجهات التي تكون في حاجة فعلية.

وقال فرانسيس إن هندرسون أخذ المبادرة، حيث صرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن "جوردان اقترح عرض الفكرة على بقية اللاعبين، ولم نتردد في الموافقة عليها".

وأضاف قائد بورنموث "هذا يظهر الكثير من الدعم داخل مجتمع كرة القدم ليثبت أننا متحدون. إنها فرصة عظيمة للاعبين لإظهار مدى أهمية هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالنسبة لنا. إنها قضية قريبة من الكثير من قلوب اللاعبين".

وأوضح فرانسيس أنه لن يتم الافصاح عن اسماء مقدمي التبرعات . الأمر لا يتعلق بمن تبرع بمبلغ أكثر".

واختتم فرانسيس حديثه قائلا "نحن لا نتنافس مع فرق الصفوة، إن الأمر يتعلق بالمساعدة أولاً وقبل كل شيء. لسنا بحاجة للإعلان في الصحافة عمن قام بذلك".