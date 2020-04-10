الاتحاد الإيطالي يهدي درعاً رمزياً للأطباء

المصدر: روما - د ب أ

أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعا رمزيا "درع القلب" للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل.

ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولو الاتحاد الإيطالي مع فينشينزو سيادافورا وزير الرياضة يوم الجمعة، حيث تناقشت الأندية بشأن مستقبل الدوري الذي يتبقى على نهايته 12 جولة فقط.

وقال غابريلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي : قررنا الابتعاد عن الجدل الرياضي واختيار هؤلاء الأبطال، بدون مبالغة، اعتراف موجود بالفعل في قلوب الناس.

وذكر الاتحاد الإيطالي أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية.