نائب رئيس برشلونة المستقيل: خزينة النادي سُرقت

كشف إميلي روسو، نائب رئيس نادي برشلونة، الذي قدم استقالته مع خمسة أعضاء آخرين من مجلس الإدارة، عن أن خزينة النادي تعرضت إلى السرقة، وأن هناك خلافات داخل مجلس الإدارة.

وشملت الاستقالة الجماعية إميلي روسو وإنريكي تومباس، نائبي رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس وماريا تيكيسيدور وخوسيب بونت وخوردي كلاساميجليا.

وقال نائب رئيس برشلونة المستقبل في تصريحات لإذاعة "راك1": أعتقد أن شخصا ما وصل إلى خزينة النادي، تم دفع مليون يورو إلى شركة مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو. وأضاف: إنه ليس شخصا من مجلس الإدارة، لا أعرف من هو.

وأكد إميلي روسو أنه بخلاف أعضاء المجلس الستة الذين قدموا استقالتهم، سيكون هناك ثلاثة آخرون، الأمر الذي سيطيح برئيس مجلس الإدارة بارتوميو.