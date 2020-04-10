"فيفا" يقدم مساعدات مالية للاتحادات الوطنية

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، أنه سيصرف لأعضائه الـ211 دفعة أخرى مقدما من برنامج "فوروارد" كجزء من المساعدة المالية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا خلال بيان ورسالة بالفيديو من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، حيث ذكر خلالها أن الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية.

وقال إنفانتينو إنه طلب إلغاء شرط الوفاء بالمعايير الإضافية لعامي 2019 و2020 من أجل دفع المبلغ بالكامل للاتحادات الأعضاء.

وأعلن الفيفا خلال الجمعية العمومية (كونغرس) 2019 أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على 75ر1 مليار دولار من برنامج "فوروارد" للنهوض بكرة القدم حول العالم.

وقال إنفانتينو أيضا أن الفيفا بدأ مشاورته بشان من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ، الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الأمور آمنة بنسبة مئة بالمئة.

وقال للأعضاء :يجب أن تعلموا أننا سنكون متواجدين وسنجد الحلول سويا. سيعلم العالم أين تذهب النقود، والأهم من ذلك، لماذا تذهب الأموال هناك.

وجاء هذا البيان بعدما انتقد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفيفا بسبب صندوق الإغاثة، ووصف العملية بأنهاغريبة قليلا لأنه: لا يمكنك ترك الأمر لإدارة الفيفا للبحث عن الأكثر احتياجا للمساعدة. هذا بسيط للغاية.