رينجرز يدعو لإيقاف رئيس رابطة الدوري الأسكتلندي والتحقيق معه

دعا رينجرز المنافس في الدوري الأسكتلندي لكرة القدم لإيقاف نيل دونكاستر رئيس رابطة دوري المحترفين يوم السبت بعدما قال النادي إنه يملك أدلة تثير "مخاوف خطيرة" بشأن عملية التصويت على إنهاء الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وصوت 42 ناديا أسكتلنديا رقميا على مقترح رابطة الدوري لإلغاء الموسم في الدرجات الأدنى والدوري الممتاز عندما يتضح أن ليس من الممكن استكمال الموسم.

ولم يصوت دندي المنافس في الدرجة الثانية بعد وسيحدد صوته ما إذا كان ترتيب الدوري الممتاز سيتحدد على أسس معدل النقاط لكل مباراة. ويحتل رينجرز حاليا المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرا بفارق 13 نقطة عن سيلتيك ولديه مباراة مؤجلة.

وقال رينجرز في بيان "حصلنا على أدلة من أحد الواشين تثير مخاوف حقيقة تحيط بإجراءات رابطة دوري المحترفين ومتعلقة بإشرافها على التصويت على المقترح المقدم للأندية الأعضاء. حاول رينجرز... مناقشة هذه الأدلة مع نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري والذي رفض في البداية ذلك. وبعد هذه المحادثة أرسلت رابطة الدوري رسالة بالبريد الإلكتروني نعتقد أنها محاولة واهية لإسكات مخاوفنا المشروعة".

وتابع "لن يثيروا خوفنا لإجبارنا على الصمت. نؤمن بأنه يجب التعامل مع هذه الأدلة الخطيرة في أسرع وقت ممكن من أجل مصلحة كل الأندية الأسكتلندية وجماهيرها".

وقال دوغلاس بارك رئيس رينجرز المؤقت إنه شعر بالصدمة من الافتقار للقيادة داخل رابطة الدوري.

وأضاف "لو كان هناك وقت من أجل الانفتاح الكامل والشفافية فهو الآن. اُتخذت قرارات حاسمة بشأن مشاكل متعلقة بالصعود والهبوط خلف أبواب مغلقة وبدون وقت كاف للدراسة والمناقشة".

وقالت رابطة الدوري يوم الجمعة إن عشرة فرق في الدوري الممتاز صوتت لصالح المقترح بالإضافة إلى سبعة أندية في الدرجة الثانية.