زانيتي يستبعد انتقال لوتارو إلى برشلونة

كشف خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أنه يتوقع بقاء لاوتارو مارتينيز ضمن صفوف الفريق رغم اهتمام عدة أندية أخرى في أوروبا وأبرزها برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.



ونقلت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" يوم السبت، عن زانيتي قوله: إنني سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، لقد تطور كثيرا تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.



وأضاف زانيتي قائد الفريق السابق: عمره 22 عاما فقط وأمامه مستقبل هائل لذلك من الطبيعي أن يجذب أنظار فرق كبيرة، لكنني واثق من أنه سيستمر مع إنتر لأعوام، فأنا أراه سعيدا معنا.



وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالحصول على خدمات لاوتارو.