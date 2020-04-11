كورونا يلغي بطولة الكأس الدولية للأبطال

أعلن منظمو بطولة الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية، التي تقام ضمن استعدادات الأندية للموسم الجديد، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكانت البطولة، التي تشهد مشاركة أندية بارزة من مختلف أنحاء العالم، تقام في الولايات المتحدة وغيرها خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارا من عام 2013 .



ولكن المنظمين أعلنوا أن البطولة لن تقام هذا العام في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد رفع قيود التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، وكذلك الضبابية حول جدول منافسات كرة القدم على المستوى الدولي.



وتشهد الفترة الحالية توقف منافسات الدوري في أوروبا، لكن لا تزال الآمال معقودة على إمكانية استكمال منافسات الموسم، وربما يأتي ذلك خلال أشهر الصيف، لكن الأمر لا يزال يتوقف على تطور الأوضاع بشأن أزمة وباء كورونا.



وذكرت اللجنة المنظمة للكأس الدولية للأبطال أنها تأمل في إقامة البطولة من جديد في العام المقبل، في الولايات المتحدة وقارة آسيا، كما تتطلع إلى إقامة نسخة مصغرة من البطولة لفئة السيدات خلال هذا العام.