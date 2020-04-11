كيميتش: استئناف الدوري سيعيد "الفرح" إلى الجماهير

أعرب الألماني الدولي جوشوا كيميش، لاعب نادي بايرن ميونخ عن اعتقاده بأن عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح إلى الجماهير، مشيراً إلى أنه يتوقع وجود بعض ردود الفعل المعارضة.



وفي تصريحات لصحيفة "آبند تسايتونغ مونشن"، قال كيميش: الآراء ستنقسم، لكني اعتقد أن الكثيرين سيفرحون بالتأكيد عندما يتمكنون من معاودة مشاهدة كرة القدم، وحتى وإن كان ذلك عبر شاشات التلفزيون، وعلى الجانب الآخر، الأمر صعب ويجب أن يكون مبررا ومقبولا مجتمعيا، فصحة كل فرد، وصحة الناس تأتي قبل أي شيء، ولهذا يجب أن تظل هي الأساس لجميع القرارات التي يتعين اتخاذها.



وشكا كيميش من الملل في الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا، وأتبع: بالنسبة لنا في عالم كرة القدم، حيث كنا نفكر من مباراة إلى مباراة وكان لدينا في برنامجنا مباراة كل ثلاثة أيام وكنا كثيري التنقل.



وأضاف الدولي الألماني: الآن هبطنا من سرعة 100 إلى صفر، ولم يتبق لدينا سوى الأمل في إنهاء الموسم، ولكن مع شعور بعطلة الصيف، حتى مع عدم خلوها من التدريب، لكن هذه الفترة مملة بوجه عام.



ورأى كيميش أنه في حال استئناف الموسم فإنه من الممكن لبايرن أن يحقق الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) إذ قال:هذا ممكن، ولكن دائما من الصعب التعبير عن مثل هذه النشوة بصورة مباشرة، لدينا فريق قوي وإمكانيات كثيرة للغاية ومتميزة.