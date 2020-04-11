يوفنتوس يرغب في ضم سيبايوس

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي رغبته في ضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني المعار لأرسنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يوم السبت أن سيبايوس ربما يرحل بشكل نهائي عن النادي الملكي حيث لا يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في وجوده بالفريق.

واضافت الصحيفة ان اللاعب يرغب في البقاء مع ارسنال، رغم وجود عروض لضمه من الدوري الإسباني وتحديدا من فالنسيا وريال بيتيس، بجانب الاهتمام الذي تلقاه من فريق يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى ان يوفنتوس مستعد لدفع راتب سنوي لسيبايوس يتراوح بين اربعة ملايين واربعة ملايين و500 الف يورو لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو لترك اللاعب، ويبدو أن يوفنتوس هو الوحيد القادر على دفع مثل هذا المبلغ على عكس ارسنال وفالنسيا وريال بيتيس.