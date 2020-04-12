توتنهام يطلب 227 مليون يورو مقابل التنازل عن كين

المصدر: لندن - د ب أ

حدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مبلغ 227 مليون يورو مقابل الرحيل المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" يوم الأحد فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين، إذ يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء استاده الجديد.

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.