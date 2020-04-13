إبراهيموفيتش ينضم إلى تدريبات هاماربي السويدي

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

تدرب المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين مجددا في نادي هاماربي السويدي، حسبما كشفت بعض الصور التي التقطت له خلال التدريب على أرض الملعب.

وكان إبراهيموفيتش "38 عاما" تدرب بنفس الملعب يوم الخميس الماضي ثم عاد للتدريب اليوم مرتديا بدلة التدريب الخاصة بالنادي السويدي ما أثار حالة من الجدل بشأن إمكانية عودة اللاعب المخضرم للعب في السويد بعد انتهاء ارتباطه بميلان الإيطالي.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية الطويلة في فريق مالمو بجنوب السويد، ولكنه يمتلك 25 بالمئة من أسهم نادي هاماربي.

وترك إبراهيموفيتش مدينة ميلان عائدا إلى السويد منتصف مارس الماضي بعد توقف مسابقة الدوري الإيطالي نتيجة أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتبدو القواعد المطبقة للحد من انتشار الفيروس في السويد أخف منها في إيطاليا، حيث تحظر السويد التجمعات البشرية لأكثر من 50 شخصا. كما تتيح سلطات الصحة السويدية ممارسة تدريبات كرة القدم.