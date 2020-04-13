زيدان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى في الجزائر

قدم الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية إلى أحد المستشفيات في الجزائر، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين: تبرعت مؤسسة زيدان الخيرية لمستشفى بمواد طبية، في إحدى المقاطعات التي تنحدر منها أصول أسرته، وتبرع زيدان من خلال المؤسسة التي يديرها مع والده بخمس مجموعات خاصة بالإنعاش، وأجهزة تهوية وشاشات، ومواد طبية أخرى.

ولا يعد زيدان المدرب الوحيد في كرة القدم العالمية الذي تبرع لمواجهة كورونا، حيث سبقه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي قدم مليون يورو لمؤسسة طبية في كتالونية، بالإضافة إلى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام والعديد من الأسماء الأخرى.