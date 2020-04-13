مانشستر سيتي يرغب في ضم مهاجم أياكس

ذكر تقرير إخباري يوم الاثنين، أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم، أبدى رغبته في ضم سونتيي هانسين المهاجم الشاب لأياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن مانشستر سيتي يراقب هانسين "17 عاما" والذي توج هدافا لكأس العالم للناشئين التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وأضافت الصحيفة ان عقد هانسين ينتهي مع فريقه الحالي بحلول صيف عام 202‪1،حيث لن يكلف سيتي سوى ما يقارب ستة ملايين جنيه إسترليني.

وتابعت أن هانسين شارك في مباراتين مع أياكس، حيث كانت مباراته الأولى مع الفريق كبديل في المباراة التي خسرها أياكس 1/- أمام ادو دين هاغ ببطولة الدوري.

ويدرك الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لسيتي، انه بحاجة لتدعيم صفوف الفريق، حتى في وجود البرازيلي جابرييل جيسوس الذي يعتبره الكثيرون خليفة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف الفريق على المدى البعيد، كما أن مستقبل الألماني ليروي ساني بات غامضا بعدما سبق وأن ابدى بايرن ميونخ رغبته في ضمه الصيف الماضي.