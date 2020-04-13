مدرب هرتا برلين يتنازل عن "جزء كبير" من راتبه بسبب كورونا

قرر برونو لاباديا المدير الفني الجديد لفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم التنازل عن "جزء كبير" من راتبه طوال فترة توقف منافسات الدوري الألماني بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعلن ذلك مايكل بريتز المدير الإداري لنادي هرتا برلين خلال تقديم المدرب الجديد لاباديا رسميا يوم الاثنين، وقد وصف قرار المدرب بأنه "رائع ومميز".



وحسم نادي هرتا برلين تعاقده مع المدرب لاباديا يوم الخميس الماضي، ليصبح رابع مدرب في الموسم الحالي للفريق، الذي يحتل المركز الثالث عشر بجدول البوندسليغا، بعد أنتي كوفيتش ويورغن كلينسمان وألكسندر نوري.



وجرى تعليق منافسات البوندسليجا منذ منتصف مارس الماضي ويستمر حتى 30 أبريل الجاري على أقل تقدير، وتتطلع الأندية إلى استكمال منافسات الموسم حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير، لكن هذا يعتمد على موافقة السلطات ومسؤولي الصحة.