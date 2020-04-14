الاتحاد البرازيلي يستبعد استئناف الدوري قريباً

قال الأمين العام للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الاثنين، إن فرص استئناف منافسات اللعبة في البلاد في مايو هي مجرد آمال وليست توقعات.



وتوقفت كرة القدم البرازيلية الشهر الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وأبلغ والتر فيلدمان رويترز بأن استئناف المباريات سريعاً أمر مستبعد.



وقال فيلدمان عبر الهاتف من منزله في ريو دي جانيرو، حيث يخضع لعزل ذاتي: هناك أمل. هل استئناف اللعب في مايو ممكن؟ أقول إنها مجرد آمال ولا يمكنني أن أقول إنها توقعات.



وأضاف فيلدمان أن الاتحاد البرازيلي لم يدرس بعد إلغاء الدوري هذا الموسم والذي كان من المخطط أن ينطلق في بداية مايو وينتهي في ديسمبر كانون الأول. ولا يزال مصير بطولات الولايات، التي تحظى بشعبية كبيرة وتوقفت في مارس ولم تستكمل بعد، معلقا.



وبوسع اتحادات الولايات المستقلة استئناف بطولاتها بدون الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد البرازيلي لكن فيلدمان قال إنه يتوقع ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل التشاور مع وزارة الصحة.



وقال: لا نعتقد أن أحدا يمكنه العودة للعب قبل أن تعطيهم السلطات الصحية الإذن بذلك. رأيهم حاسم في أي قرار.



وسجلت البرازيل 23430 حالة إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 1328 وفاة حتى يوم الاثنين، رغم أن دراسة صدرت في اليوم نفسه ألمحت إلى أن عدد الإصابات في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية يزيد بواقع 12 مرة على الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة.