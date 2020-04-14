البلجيكي فيلايني يتعافى من كورونا.. ويغادر المستشفى

أعلن نادي شاندونغ لونينغ المنافس في دوري السوبر الصيني لكرة القدم يوم الثلاثاء خروج لاعب وسطه البلجيكي، مروان فيلايني، من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وخضع فيلايني (32 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس في 22 مارس الماضي حيث قضى 14 يوما في المستشفى للعلاج قبل أن يخرج الثلاثاء، وهو اللاعب الوحيد في الدوري الصيني الذي يتم التأكد من إصابته بالفيروس.



وانضم فيلايني إلى شاندونغ العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الذي قضى معه خمسة أعوام وتحديدا منذ 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.



وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.