البيروفي بيتزارو يرفض فكرة الاعتزال

أكد نجم كرة القدم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن الألماني أنه لا يضيع وقتا في التفكير بشأن نهاية مسيرته الكروية رغم توقف فعاليات الموسم الكروي الحالي بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيتزارو "41 عاماً" ، في جلسة استفسارات وأجوبة بثت مباشرة على موقع النادي بالإنترنت: أركز بشكل تام في عملي وفي هدف الفريق بالبقاء في دوري الدرجة الأولى. ما يأتي بعد هذا فليأت لاحقاً.

وأوضح: لا أعرف الآن ما إذا كانت مباراة الوداع الخاصة بي ستلغى. إنها في الانتظار. من الصعب للغاية أن تضع خطة لشيء الآن.

ويرغب بيتزارو، الذي أصبح أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) على مدار تاريخ البطولة، في إنهاء مسيرته الكروية الناجحة بعد هذا الموسم الذي توقفت فعالياته بسبب وباء "كورونا".

وتشير بعض التقارير إلى أن بيتزارو سيعود بعد ذلك إلى ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني ليكون سفيرا للنادي البافاري.

وقال بيتزارو يوم الثلاثاء: سمعت من مسؤولي بايرن أنهم يرغبون في الاستعانة بي في شيء ما بالنادي. وقلت أيضا إنه أمر مثير للغاية بالنسبة لي. في الوقت الحالي، تركيزي بالكامل مع فيردر بريمن. عندما ينتهي الموسم، سأفكر في الأمر وأتخذ القرار.

ومن المستبعد إلى حد ما أن يعمل بيتزارو سفيرا لنادي فيردر بريمن. وقال اللاعب: إذا تلقيت عرضا من فيردر بريمن، سأفكر فيه. ولكنني لم أتلقَّ أي عروض أو معلومات من فيردر بريمن حتى الآن.