عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

تنفيذية "يويفا" تجتمع لمناقشة أزمة كورونا

المصدر: برلين - د ب أ
شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
رابط مختصر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الثلاثاء، أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعاً آخر في 23 أبريل الجاري للمناقشة بشأن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيرها على كرة القدم.

وكان يويفا قد منح الأولوية لمسابقات الدوري والكأس المحلية، عندما اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل، كما علّق منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك على الأرجح حتى تستكمل المنافسات المحلية.

وتقرر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية في 23 أبريل عبر دائرة الفيديو المغلقة، بعد مشاورات مع جميع الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء في اليويفا.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #يويفا, #كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر