تنفيذية "يويفا" تجتمع لمناقشة أزمة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الثلاثاء، أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعاً آخر في 23 أبريل الجاري للمناقشة بشأن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيرها على كرة القدم.

وكان يويفا قد منح الأولوية لمسابقات الدوري والكأس المحلية، عندما اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل، كما علّق منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك على الأرجح حتى تستكمل المنافسات المحلية.

وتقرر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية في 23 أبريل عبر دائرة الفيديو المغلقة، بعد مشاورات مع جميع الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء في اليويفا.