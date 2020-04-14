عالم ألماني: الجماهير ستغيب عن الملاعب لأكثر من عام

قال جيرالد هوغ، رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا"، إن جماهير كرة القدم الألمانية ربما تنتظر لأكثر من عام حتى يمكنها حضور المباريات من جديد في الاستادات.

وقال هوج في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية يوم الاثنين: بالتأكيد سيستغرق الأمر عدة أشهر، ولكن من الممكن أيضا أن تصل المدة أيضا إلى عام ونصف العام.

وجرى تعليق جميع منافسات كرة القدم بألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في مختلف أنحاء العالم، وتأمل الأندية في استكمال الموسم باستئناف المنافسات اعتبارا من مايو المقبل حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير.

كذلك يتطلع المسؤولون والأندية إلى عودة الجماهير إلى الاستادات في مرحلة ما، لكن هوغ قال إنه من الحكمة عدم فتح الاستادات طالما أنه لا يتوفر لقاح لذلك الفيروس.

وقال علماء إن توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق وقتا حتى نهاية العام الجاري وربما بعد ذلك.

وأصدرت أكاديمية ليوبولدينا يوم الاثنين تقريرا لدراسة تتناول التخفيف المحتمل للقيود المفروضة في ألمانيا ضمن جهود الحد من انتشار العدوى.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هذه الدراسة مهمة للغاية لكن هوغ قال إن الجدول الزمني يجب أن يأتي من الجانب السياسي.

وتستمر القيود العامة المفروضة في ألمانيا حتى 19 أبريل الجاري، ومن المقرر أن تجتمع ميركل يوم الأربعاء مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية لبحث الخطوات المقبلة.

وبعدها يجتمع أعضاء رابطة الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل لمناقشة كيفية المضي قدما، حيث تتطلع الأندية إلى استكمال منافسات الموسم من أجل إنقاذ عائدات من البث التليفزيوني والرعاية، التي تبلغ 750 مليون يورو (819 مليون دولار).