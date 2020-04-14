كيكر: مفاوضات نوير مع بايرن ميونخ قد تمتد لشهور

المصدر: ميونخ - د ب أ

أفادت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية يوم الثلاثاء بأن المفاوضات بين حارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير وناديه بايرن ميونخ الألماني قد تستمر لعدة أسابيع أو شهور لحين التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد العقد بينهما.

وأشارت المجلة: التصرفات تبدو صعبة في الوقت الحالي. ورغم هذا، فإن نوير قائد بايرن والمنتخب الألماني (مانشافت) يبدو مستعدا لتمديد عقده مع الفريق.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي بيانات أو تصريحات رسمية من الطرفين. وتبدو نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين الطرفين هي مدة العقد الجديد علما بأن العقد الحالي لنوير مع الفريق يمتد حتة 30 يونيو 2021.

ويرغب نوير "34 عاما" في تمديد العقد حتى 2025 فيما يسعى بايرن للتمديد إلى صيف 2023 فقط خاصة وأن الأمر المعتاد في بايرن بالنسبة للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما هو التمديد لفترات قصيرة.

ويبدو نوير متأثرا بتعاقد بايرن مع حارس شالكه الشاب ألكسندر نوبل "23 عاما" بعقد يمتد لخمس سنوات حيث سينضم نوبل إلى صفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.

وأعرب هانزي فليك المدير الفني لبايرن مؤخرا عن أمله في استمرار نوير وبعض اللاعبين مع بايرن لعدة سنوات. وكان توماس مولر مهاجم الفيرق مدد عقده مع بايرن حتى صيف 2023.

وقال فليك : نوير يعلم ما يحظى به في بافاريا. لست أنا فقط ولكننا جميعا سنكون سعداء إذا مدد عقده.