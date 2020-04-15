بوغبا: اعتدت على الانتقادات

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن انتقادات بعض خبراء اللعبة لم تعد تؤرقه لأنه اعتاد عليها.

وشارك اللاعب الفرنسي الدولي، الذي انضم إلى يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016، في ثماني مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكان آخر ظهور له في الدوري خلال الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد خلال فترة عيد الميلاد.

وقال بوغبا (27 عاما) لمدونة النادي الصوتية في إشارة للنقاد: أعتقد أنهم يفتقدوني. لست شخصا يشاهد باستمرار سكاي سبورتس نيوز. عندما تعرف كرة القدم جيدا، فإنك لا تحتاج إلى أحد ليبلغك بما يدور.

وأضاف: إذا أرادوا الحديث فلهم مطلق الحرية في ذلك، فوظيفتهم هي التحدث. اعتدت على ذلك الآن. هذا لا يؤرقني.

وكان قائد ليفربول السابق جريم سونيس من أشد منتقدي بوغبا وسبق له وصف اللاعب الفرنسي بأنه "أناني".

ورد بوغبا بأنه لا يعرف من هو سونيس الفائز بكأس أوروبا للأندية ثلاث مرات.

وقال بوغبا : سمعت أنه كان لاعبا عظيما وأشياء من هذا القبيل. أعرفه شكلا لكن لا أعرف اسمه. أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم لكني لا أنتظر بعد المباراة لأستمع إلى ما يقولونه حول لماذا فعل اللاعبون هذا أو ذاك.

ورد سونيس، الفائز بخمسة ألقاب في الدوري مع ليفربول لكنه على عكس بوغبا لم يسبق له الفوز بكأس العالم، على اللاعب الفرنسي.

وأبلغ سونيس (66 عاما) سكاي سبورتس: هناك قول مأثور في كرة القدم يتبادر إلى ذهني: ضع ميدالياتك على الطاولة، أنا أمتلك طاولة كبيرة.

وكان بوغبا قريبا من العودة للمباريات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل عندما توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.