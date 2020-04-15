لاعبو بارما يتنازلون عن راتب شهر للتخفيف من آثار كورونا

قال نادي بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء إن لاعبيه ومدربيه تنازلوا عن راتب شهر واحد لمساعدة النادي في التخفيف من تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأصبح بارما ثالث ناد في الدوري الإيطالي يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم بعد يوفنتوس حامل اللقب، الذي سيخفض الرواتب لمدة أربعة أشهر، وكالياري الذي تنازل لاعبوه عن راتب شهر مارس الماضي. وتوقف الدوري منذ التاسع من مارس الماضي ولم يتضح حتى الآن متى سيتم استئناف الموسم.

وقال بارما إن الاتفاق تم بالإجماع "بسبب الوضع الصحي الطارئ الذي يحول دون استئناف النشاط الرياضي ويتسبب بالفعل في خسائر مالية كبيرة للنادي".

وتوجه بارما بالشكر لموظفيه "لتحليهم بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع التحلي بروح بناءة". وأضاف النادي أنه ينتظر "معرفة هل ستسمح الظروف الصحية في البلاد باستئناف النشاط هذا الموسم".

وفي الأسبوع الماضي انضم مدربو كرة القدم في إيطاليا إلى اللاعبين في انتقاد توصية رابطة الدوري للأندية بخفض الرواتب لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين الايطاليين إن إعلان رابطة الدوري متعجرف والتخفيضات غير مقبولة بالنسبة للمدربين الأقل دخلا.

واقترحت رابطة الدوري خفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث في حال عدم استئناف الموسم لكنها قالت إنه يتعين على كل ناد التفاوض مع لاعبيه وطاقم التدريب بشأن نسبة التخفيض.