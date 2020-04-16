الاتحاد الإسباني يقدم مقترحات جديدة في حال إلغاء الدوري

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن الفرق الأربعة الأولى في الترتيب الحالي للدوري ستشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال إلغاء الموسم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد.

وأوضح الاتحاد الاسباني في بيان له بعد اجتماع لجنته المفوضة المكلفة بإدارة البطولات الاحترافية : نسمح بالتمديد الاستثنائي للتواريخ الاقصى لإنهاء الموسم الحالي وبدء الموسم المقبل، إلى ما بعد 30 يونيو.

ورغم أن الاتحاد الإسباني يأمل دائما في إنهاء موسم 2019-2020، فإنه يتوقع أيضا ألا يتم استئناف اللعب أو عدم استكمال الموسم بسبب فيروس "كوفيد 19" في وقت سيطلب فيه الاتحاد الأوروبي بالحصول على أسماء الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين: دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأشار الاتحاد الاسباني في بيانه إلى أنه في حال إلغاء الموسم :سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين بحسب ترتيب المرحلة الأخيرة التي أقيمت قبل توقف المنافسات مع خوض الفرق الـ20 للعدد ذاته من المباريات.

وأضاف : الفرق الأربعة الأولى في ذلك الوقت ستشارك في دوري أبطال أوروبا، فيما سيشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس، بالإضافة إلى أحد المتأهلين إلى نهائي مسابقة كأس الملك، في الدوري الأوروبي، وفقا لظروف مختلفة قد تحدث.

وأقيمت المرحلة الأخيرة في الدوري وكانت الـ27 في الثامن من مارس الماضي، وبالنظر إلى الترتيب، ستتأهل فرق برشلونة المتصدر وريال مدريد الثاني وإشبيلية الثالث وريال سوسييداد الرابع إلى مسابقة دوري الأبطال، فيما سيشارك خيتافي الخامس وأتلتيكو مدريد السادس في الدوري الأوروبي.

وتتوقف البطاقة الثالثة الاخيرة المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي على نتيجة المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد والمؤجلة بدورها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت الاتحاد إلى انه في حال اقيمت مباراة كأس الملك وفاز ريال سوسييداد على أتلتيك بلباو، فإن البطاقة الاخيرة للدوري الاوربي ستكون من نصيب فالنسيا باعتباره صاحب المركز السابع في الدوري.

أما في حال عدم إقامة المباراة النهائية، فإن أتلتيك بلباو سيكون صاحب البطاقة الاخيرة للمسابقة القارية الثانية على اعتبار ان ريال سوسييداد ضمن تأهله إلى المسابقة القارية العريقة.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن دهشتها من تحديد الاتحاد الاسباني للائحة الفرق المتأهلة الى المسابقتين القاريتين دون ان يكون هناك قرار حتى الآن بإلغاء الموسم، معتبرة ان الاتحاد الاسباني ليس لديه الصلاحيات لاتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة منظم البطولة الاحترافية الاسبانية.

وكان رئيس الرابطة خافيير تيباس قال في وقت سابق من هذا الشهر إن السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع اليها مع الاتحاد الاوروبي للعبة من اجل العودة تبدأ على الارجح في 29 مايو أو 6-7 يونيو أو 28 يونيو.

وحذر تيباس الأندية من أنها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1،08 مليار دولار أميركي) بحال عدم استكمال الموسم.

وتعد إسبانيا التي علقت كافة النشاطات في مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا مع ما يزيد عن 19 الف حالة وفاة و182 ألف إصابة معلنة وفق ما أفادت به السلطات الصحية الخميس.