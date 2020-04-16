سيتيين: من الصعب استئناف الدوري الإسباني

قال كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه يرى صعوبة في استئناف الدوري الإسباني قريبا.

وتم تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا لحين إشعار آخر بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، رغم أن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس اقترح إمكانية استئناف المسابقات يوم 28 مايو المقبل تحت بروتوكلات صارمة للحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين.

وقال سيتيين لإذاعة "أر أيه سي 1" : يبدو لي أنه لن يبدأ. سيكون من الصعب جدا من الناحية اللوجيستية فعل ذلك. عدد القواعد التي سيحتاجونها، لا أعلم إذا كانون سيتمكنون من ذلك. لا أعلم إذا كان بإمكانهم أن يكونوا صارمين للغاية، يبدو لي أنه أمر غير قابل للتطبيق. لست مقتنعا أننا سنتمكن من العودة للتدريبات قريبا، وفقا لقراءة ما قرأته.

وشكك أيضا سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة في إمكانية عودة كرة القدم سريعا.

وقال بوسكيتس لـ"كادينا كوبي" :سيكون من الصعب على الجميع أن نلتقي مرة أخرى، لبدء الموسم من جديد، عندما يكون لديك فرق تسافر.

وأضاف : سمعت أن الرابطة تريد أن تجمع الفرق سويا لعدة أشهر لاستكمال الموسم، أعتقد أن هذا كثير للغاية ولا يمكن تنفيذه. سيكون هناك العديد من المشاكل.