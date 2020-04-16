شالكه يفكر في إقامة مباريات تدريبية دون جمهور

يدرس فريق شالكه الألماني لكرة القدم إقامة مباريات ودية بين فريقين كاملين في التدريبات وذلك لمحاكاة المباريات التي تقام بدون جمهور.

مع وجود آمال باستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) من خلال إقامة المباريات بدون جمهور، قال ساشا ريثير أحد مسؤولي النادي أن المباريات التدريبية بدون الجمهور ربما ستقام لمساعدة اللاعبين على الاعتياد على هذه الأجواء الجديدة.

واتخذ فريق شالكه إجراءات صارمة لحماية اللاعبين والجهاز الفني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ريثير، منسق قسم اللعب بالنادي، لصحيفة "رور ناخريشتين" اليومية أنه بداية من يوم الخميس سيتم إخضاع اللاعبين لقياس درجة حرارة كل منهم.

ورغم أن اللاعبين يتدربون في مجموعات كل منها مكونة ثلاثة لاعبين، كل لاعب يقوم بتغيير ملابسه بمفرده في غرفة تغيير الملابس. ويعرض على اللاعبين الاختيار من ثلاث وجبات يتم وضعها قبل باب غرفة خلع الملابس بعد التدريب.

وتم تعليق منافسات البوندسليجا حتى 30 أبريل على الأقل وحتى الآن سمح للأندية في فقط بالتدريب في مجموعات صغيرة، بدون أي اتصال بين اللاعبين.

وتأمل الأندية في استكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، وهو الأمر الذي يحتاج لموافقة السلطات المحلية والصحية.