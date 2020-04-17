الاتحاد الإيطالي يلغي مسابقات فئة الشباب

المصدر: روما - د ب أ

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، إلغاء جميع مسابقات الشباب التي كانت مؤجلة منذ أوائل مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر اتحاد الكرة الإيطالي في بيان، أن 15 مسابقة لدوري للناشئين والناشئات، لن تُستكتمل.

وتقدم فيتو تيسكي ممثل بطولات الشباب بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالشكر لغابرييل جرافينا رئيس الاتحاد لدعمه ما وصفه بالخيار المؤلم لحماية لاعبي كرة القدم وموظفي الأندية والحكام الذين يشاركون في المسابقات.

ومازال مسؤولو مسابقة الدوري الإيطالي ودوريات المحترفين والهواة، يبحثون استئناف المباريات بدون حضور الجماهير، حيث تقوم اللجنة الطبية في الاتحاد بإعداد البروتوكول لحماية الرياضيين.

وربما تتمكن الأندية من استئناف التدريبات، إذا لم تقم الحكومة الإيطالية بتمديد الحظر التام بعد الثالث من مايو المقبل.

يشار إلى أن إيطاليا فرضت إغلاقا تاما بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودي بحياة 21645 شخصا وأصاب 165155شخصا.