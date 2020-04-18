فاتي: بدايتي السريعة مع برشلونة أشبه بالحلم

أكد لاعب كرة القدم الناشئ أنسو فاتي أن بداية مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني كانت "أشبه بالحلم" بالنسبة له، وأنها حدثت "بسرعة فائقة"، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن هذا سيحدث.

وأشار إلى أنه يحاول "الاستمتاع" بهذه الذكرى خلال فترة الإغلاق والعزل المنزلي حاليا في إسبانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح فاتي في اتصال مصور مع رونالد أراوخو وأليكس كولادو زميليه بالفريق الثاني للنادي، والذي أجراه نادي برشلونة : "لم أصدق ما حدث. حدث هذا بسرعة فائقة. كان مثل الحلم. ولو أبلغني أحد قبل عام واحد بأنني سأشارك مع الفريق الأول لبرشلونة ، لم أكن لأتخيل هذا".

وأضاف في تصريحاته لزميليه، والتي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس": "الآن ، أفكر في هذا خلال تواجدي في المنزل وأرى أنه شيء يصعب تصديقه. يجب أن أواصل العمل وهذا هو كل شيء".

وبدأ فاتي، 17 عاما، مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة عندما كان في السادسة عشرة من عمره وذلك في المباراة أمام ريال بيتيس والتي انتهت بفوز برشلونة على ضيفه 5 - 2.

وخاض فاتي 12 مباراة في هذه المباراة التي كانت الأولى له من 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم وسجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا قبل توقف فعاليات الموسم بسبب وباء كورونا.

والآن، يقيم فاتي في المنزل مع عائلته بسبب إجراءات الغلق العام والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا ، كما يقيم ممرن بدني مع العائلة في المنزل.

وقال فاتي: "إنني في المنزل مع عائلتي. أستيقظ وأتدرب كما أحاول مشاهدة الأفلام السينمائية وأؤدي المزيد من التدريبات وألعب ، وإن لم يكن اللعب كثيرا، أفتقد نظام التدريبات اليومي واللقاء مع زملائي بفريق برشلونة".