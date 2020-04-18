مدير أوغسبورغ يتوقع تأثير كورونا على سوق الانتقالات

توقع شتيفان رويتر، مدير نادي أوغسبورغ المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، أن تترك أزمة كورونا الراهنة تأثيرات واضحة على سوق الانتقالات.

وفي تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر الجماينه" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال رويتر (53 عاماً) إن أسعار الانتقالات والرواتب ستنخفض بالتأكيد، وأوضح أن ناديه سيتمهل في الفترة المقبلة فيما يتعلق بصفقات الانتقالات.

وواصل: لقد نفذنا العديد من صفقات الانتقالات قبل هذا الموسم، ولهذا فلن يكون هناك تغيير كبير بعد نهاية المسابقة الحالية، عدا بعض التغييرات الانتقائية.

ورأى رويتر أن الأزمة التي أوقفت الدوري الألماني حتى نهاية أبريل الجاري على الأقل، أثرت على الجميع فحالة عدم اليقين لم تؤثر على أوغسبورغ وحسب بل على المجتمع كله.