مفوض دوري السلة الأميركي لا يعلم موعد استئناف المسابفة

كشف آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن المسابقة ليست قريبة من اتخاذ أي قرار بشأن استئناف المباريات ولم تحدد أي موعد للعودة.

وتوقف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في 11 مارس الماضي.

وخلال حديث لوسائل الإعلام عبر دائرة صوتية مغلقة لم يعط سيلفر إجابة واضحة على أسئلة بشأن مستقبل الدوري، وقال: استنادا على التقارير التي نحصل عليها من المسؤولين والسلطات الصحية لسنا في وضع يسمح باتخاذ قرارات وليس من الواضح متى سنتخذ قرارات.

وأضاف: اعتقد أننا نتطلع لانخفاض عدد المصابين بالعدوى وإلى إمكانية إجراء فحوص كورونا على نطاق واسع وأن نهتدي إلى لقاح محتمل أو إلى مضاد للفيروس.

وأكد سيلفا أن الدوري يدرس احتمالية عزل الفرق وخوض مباريات في ملاعب خالية من الجماهير، وتابع : اذا كانت هناك فرصة لاستئناف اللعب حتى في ظروف مختلفة عن المعتادة تاريخيا يجب أن نتعامل مع الأمر.