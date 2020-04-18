"كورونا" يجبر لاعبي أرسنال على الاستعانة بطبيب نفسي

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ولم يجتمع لاعبو أرسنال منذ الكشف عن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد.



وقال الإسباني أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" مساء الجمعة: لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم، لكننا أيضا نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم، كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم.



وتابع: أجرينا بعض المحادثات الجيدة. وهذا الوقت ساعدني حقا، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، فنحن نحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بيننا.