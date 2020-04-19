إيمري تشان: مباريات "الأشباح" أفضل بكثير من "التوقف"

يعتقد الألماني إيمري تشان لاعب دورتموند أن إقامة المباريات بدون جماهير "مباريات الأشباح" لا يمثل عائقا خاصة لفريقه في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد حاليا.

وأكد اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد: إقامة المباريات بدون جماهير كان سيئا للغاية، ولكن في ظل معاناتنا من تفشي وباء كورونا لبعض الوقت ، من الأفضل إقامة المباريات بدون جماهير على عدم إقامتها نهائياً.



وعن الصراع على لقب الدوري الألماني والذي يعتبره كان واقعيا بالنسبة لدورتموند ، أشار تشان "26 عاماً" إلى أن إقامة المباريات بدون جماهير لا تمنح دورتموند أي أفضلية. وأتبع : الفرق الأخرى أيضا في حال جيدة باستاداتها. هذا ليس منصفا لأي فريق. علينا أن نحاول الفوز في مبارياتنا حتى وإن كانت بدون جماهير.



ويحتل دورتموند المركز الثاني في البوندسليغا حاليا بفارق أربع نقاط فقط خلف بايرن ميونخ حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة فقط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث.



وترغب رابطة الدوري الألماني في أن تحدد مع الأندية يوم الخميس القادم كيفية استئناف الدوري بكل من الدرجتين الأولى والثاني خلال أزمة "كورونا" الحالية.



وما زال الأمل يراود المسؤولين عن كرة القدم الاحترافية في استكمال الموسم قبل 30 يونيو المقبل من خلال مباريات دون حضور جماهيري.