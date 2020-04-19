برايتون يحول ملعبه لمركز اختبارات كشف عن كورونا

قرر نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد تحويل ملعبه الخاص "أمريكان إكسبريس (أميكس)"، إلى مركز اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأصبح برايتون ثاني نادٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يقدم تسهيلات لمكافحة الفيروس، بعد أن قام توتنهام هوتسبير بتحويل ملعبه أيضا إلى مركز لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وغيرهم من العمال الرئيسيين المحددين.

وبذلك، ينضم استاد (أميكس) إلى شبكة مكونة من 32 موقع اختبار في إطار شراكة الحكومة البريطانية مع الجامعات ومراكز البحوث في جميع أنحاء البلاد.

وصرح بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون "إنه أمر مثير للإعجاب للغاية وانتصار كبير للعمل الجماعي والجهد الشاق".

وأضاف باربر "سيكون ملعب أميكس أكبر موقع اختبار في أي مكان على الساحل الجنوبي، وسيتم استخدامه للاختبار الذاتي والاختبارات المساعدة."

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرايتون أن النادي استقبل بالفعل ما لا يقل عن 50 عاملا من هيئة الخدمات الصحية منذ افتتاحه يوم السبت وسيتم تسليم نتائجهم في غضون 48 ساعة. ويهدف النادي لإكمال 1000 اختبار على الأكثر في الأيام القليلة المقبلة.

كما سيتم استخدام ملعب أميكس في برايتون وملعب التدريب كمنشآت تخزين لمستلزمات هيئة الخدمات الصحيفة بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية إذا لزم الأمر لاستيعاب زيادة تدفق المرضى. وأكد باربر " لقد التزمنا ببذل قصارى جهدنا لمساعدة هيئة الخدمات الصحية".

وكشف باربر "لقد فتحنا بالفعل أبواب ملعب التدريب، وكذلك الاستاد ، لاستخدامه من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخدمات الطوارئ والسلطة المحلية لتدريب الاطقم أو التخزين أو في أي شيء يشعرون أنه يمكن استخدامه في مكافحة هذا الوباء".